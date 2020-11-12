Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla dağ bisikleti yarışı düzenlenecek - Son Dakika

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 82. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Tekirdağ'ın kurtuluş günü dolayısıyla belediye, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Bisiklet İl Temsilciliği iş birliğinde MTB (Dağ Bisikleti) yarışı gerçekleştirilecek.

Karadeniz Mahallesi kurbanlık satış alanından start verilecek yarış, 15 Kasım pazar günü gerçekleştirilecek.

Gençlerin spora teşvik edilmesi ve bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi amacıyla kentin kurtuluşunun kutlamaları kapsamında düzenlenecek MTB CUP Dağ Bisikleti yarışları, Junior Erkek (14-17), Junior Kadın (14-17), Genç Erkek (18-20), Genç Kadın (18-20), Elit Erkek (21-29), Elit Kadın (21-29), Master Erkek A (30-39), Master Erkek B (40+), Master Kadın (30+) ve Paralimpik olmak üzere 9 kategoride yapılacak.

Sabah 09.30'da başlayacak yarışlar gün boyu sürecek ve kazanan sporculara kupa, madalya ve sürpriz ödüller verilecek.