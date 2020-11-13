Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Törende şeref defterini imzalayan ve günün anlamını belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Türk milleti istiklal ve istikbaline kast eden işgalcilere karşı hiçbir zaman geçit vermemiştir. Milletimiz kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü fedekarlığı yaparak maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekun mücadele vererek vatanımızı İşgalden kurtarmıştır. Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de Marmara'nın incisi Tekirdağımızdır. 1922 yılının kasım ayında Tekirdağın tüm ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuş mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü şehitlerimizin son örtüsü bayrağımız yeniden göndere çekilmiş, Ezan-ı Muhammedi bu topraklarda yine özgürce okunmaya devam etmiştir. İnanıyorum ki milli birlik ve beraberliğimiz yüreklerimizde ki vatan sevgisi ve aidiyeti oldukça ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaklardır" dedi.