Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika

Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

13.11.2020 11:37
Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı, System.String[]

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandıTEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.Tekirdağ Valiliği önündeki tören ve etkinliklere, Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, maske ve mesafe kurallarına dikkat edildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi.

Törende şeref defterini imzalayan ve günün anlamını belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Türk milleti istiklal ve istikbaline kast eden işgalcilere karşı hiçbir zaman geçit vermemiştir. Milletimiz kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü fedekarlığı yaparak maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekun mücadele vererek vatanımızı İşgalden kurtarmıştır. Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de Marmara'nın incisi Tekirdağımızdır. 1922 yılının kasım ayında Tekirdağın tüm ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuş mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü şehitlerimizin son örtüsü bayrağımız yeniden göndere çekilmiş, Ezan-ı Muhammedi bu topraklarda yine özgürce okunmaya devam etmiştir. İnanıyorum ki milli birlik ve beraberliğimiz yüreklerimizde ki vatan sevgisi ve aidiyeti oldukça ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaklardır" dedi.


Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ?ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika


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