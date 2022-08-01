Binlerce arı kovanlara sıçrayan yangında telef oldu - Son Dakika
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Binlerce arı kovanlara sıçrayan yangında telef oldu

01.08.2022 11:28

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde binlerce arı diri diri yandı. Anız yangınında 15 yıllık emeğinin kül olduğunu söyleyen arı üretici Hüseyin Can, yangını çıkaranların bir an önce bulunmasını istedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını onlarca arıyı yok etti. Binlerce arı diri diri yandı. Arı yetiştiricisi Hüseyin Can ise 15 yıllık emeğinin kül olduğunu söyleyerek isyan etti.

ANIZ YANGINI ARI KOVANLARINA SIÇRADI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hacievhat Mahallesi Görgen Bayırı mevkiinde henüz kimin tarafından yakıldığı belirlenemeyen anız yangını, rüzgarında etkisiyle büyüyerek bölgede arıcılık yapan Hüseyin Can'a ait arı kovanlarına sıçradı.

Anız yangını kovanlara sıçradı, binlerce arı diri diri yandı

BİNLERCE ARI DİRİ DİRİ YANDI

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasında yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu Hüseyin Can'a ait onlarca arı kovanı yanarken, kovanların içerisindeki binlerce arı da diri diri yanarak telef oldu. İtfaiye ekiplerince hasar tespit çalışması yapılırken, 90 adet arı kovanından 50'si tamamen kül olurken, geri kalan 40 kovanda ise hasar oluştu. Yangın bölgesine gelen jandarma ekipleri de yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı. Arı üreticisi Hüseyin Can, yaklaşık 15 yıllık emeğinin kül olduğunu, bu yangını çıkaranların bir an önce bulunmasını istedi.

Anız yangını kovanlara sıçradı, binlerce arı diri diri yandı
Anız yangını kovanlara sıçradı, binlerce arı diri diri yandı
Anız yangını kovanlara sıçradı, binlerce arı diri diri yandı
YORUMLAR
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Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, daha önce de yanarak yok olmuş Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, daha önce de yanarak yok olmuş Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2)
Kaynak: İHA

Hüseyin Can, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binlerce arı kovanlara sıçrayan yangında telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binlerce arı kovanlara sıçrayan yangında telef oldu - Son Dakika
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