Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

29.08.2022 01:40
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.A idaresindeki 59 AEC 211 plakalı hafif ticari araca karşı yönden gelmekte olan H.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan H.K., I.K. ve M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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