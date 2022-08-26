Kaza, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Ballı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 59 ACB 070 plakalı aracı ile köy içerisinde ekmek dağıtımı yaptığı esnada aracı ile geriye doğru sürerken İ.K. isimli sahsa çarptı. Haber verilmesi üzerine mahalleye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen acil sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı Malkara Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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