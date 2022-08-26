Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

26.08.2022 13:34
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyde ekmek dağıtan sürücü, aracıyla geri giderken çarptığı kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyde ekmek dağıtan sürücü, aracıyla geri giderken çarptığı kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Ballı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 59 ACB 070 plakalı aracı ile köy içerisinde ekmek dağıtımı yaptığı esnada aracı ile geriye doğru sürerken İ.K. isimli sahsa çarptı. Haber verilmesi üzerine mahalleye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen acil sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı Malkara Devlet Hastanesine sevk etti.

Hayati tehlikesi olmayan yaralı tedavi altına alınırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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