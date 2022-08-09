Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

09.08.2022 16:10
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 74 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 74 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

Kaza, D110 karayolu üzeri Deveciköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametinden Keşan'a seyir haline olan 34 PY 2807 plakalı otomobilin sürücüsü, karayolundan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mustafa Gün'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Gün, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın şiddeti ile yaralanan Gül'ün şapkası aracın camına ok gibi saplandı. Araçta maddi hasar meydana gelirken Mustafa Gün ise baş ve boyun bölgesinden ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Mustafa Gün, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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