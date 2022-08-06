Tekirdağ'da polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da polis memuruna otomobil çarptı

06.08.2022 19:56
Tekirdağ'da polis memuruna otomobil çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis memuru arabanın çarpması sonucu yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis memuru arabanın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi D-110 Karayolu üzeri kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.Y. idaresindeki otomobil, mesaiden çıkan ve evinin yolunu tutan yaya halindeki polis memuru G.U.'ya yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Kaza sonrası yaralanan polis memuru G.U. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru G.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika
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