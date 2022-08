Serinlemek için baraja giren Can, boğuldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde serinlemek için Karaidemir Barajı'na giren Can Hisa (18), boğuldu.

Malkara'da oturan Can Hisa, beraberinde ağabeyi Abdullah Hisa ve kuzeni Ali Hisa, tarlada saman balyaları taşıdıktan sonra suya girmek için Karaidemir Barajı'na gitti. Baraj gölüne giren 3 kişiden Can Hisa, bir süre sonra suda batıp gözden kayboldu. Abdullah Hisa ile Ali Hisa, yaptıkları aramada Can Hisa'ya ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, UMKE ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler sevk edildi.

Karaidemir Barajı Evrenbey mevkinde dalgıç polislerin yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren aramada Can Hisa'nın cansız bedenine kıyıya 40 metre mesafe ve 4 metre derinlikte ulaşıldı. Can Hisa'nın ağabeyi Abdullah Hisa, kardeşinin cansız bedenini sudan çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşayarak, "Ah be yavrum yaktın canımızı kalk hadi oradan. Canım seni şimdi toprak mı alacak, yanıyorum" diye gözyaşları döktü.

Can Hisa'nın cansız bedeni jandarma ve savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.