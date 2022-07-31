Tekirdağ'da 'Otizme mavi ışık yak' Plaj Voleybolu Halk Turnuvası - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Otizme mavi ışık yak' Plaj Voleybolu Halk Turnuvası

31.07.2022 21:15
Tekirdağ'da 'Otizme mavi ışık yak' Plaj Voleybolu Halk Turnuvası

TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğlisi ilçesinde belediye tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganıyla Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Turnuvası düzenlendi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğlisi ilçesinde belediye tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganıyla Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Turnuvası düzenlendi.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin yüz şenlikleri kapsamında 'Otizme mavi ışık yak' sloganıyla farkındalık yaratmak için Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nın 3'üncüsü düzenlendi. Marmaraereğlisi sahilinde düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kosova, Moldova, Yunanistan ve Bulgaristan'dan 24 sporcu ile İlçe Kaymakamı Gökhan Gürbüz, Belediye Başkanı Hikmet Ata, otizmli çocuklar, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, ünlüler ve sporcular, otizmli çocuklarla voleybol oynadı.

Marmaraereğilisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, otizme destek vermek amacıyla bu yıl 3'üncüsü yapılan etkinliğe katılımın yoğun olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Ata, "Otizmli çocuklarımıza hem destek sağlamak hem topluma kazandırmak için etkinliği düzenledik. Uluslararası katılımla gayet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinliğimizi inşallah uzun yıllar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Yunus Günçe, etkinliğe eşi Işık Selin Günçe birlikte katılarak voleybol oynadı. Güzel bir organizasyonun içinde olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Günçe, "Öncelikle sosyal sorumluluk projelerinde biz de varız. Karı- koca çok özen gösteriyoruz böyle aktivitelerde yer almaya. Çünkü bizim de böyle şeylere de ihtiyacımız var. O yüzden de kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bir işe yaradığımızı hissediyoruz. Topluma geri vermek istediğimiz şeyler var, bunları geri verebilmek için bunlar bizim için de bir fırsat. O yüzden bizi buraya layık gören, bizi çağıran, davet eden herkese bir kez daha teşekkür ederiz. Bunların birer etkinlik, farkındalık olmaktan çıkması hayatımızın her alanında yayılması, bilinçlenmemiz, içselleştirmemiz gerekiyor. Aktiviteyle, etkinliğe değil de bunu bir yaşam biçimi haline getirmiş olmamız lazımdı çoktan. Ama o da olacak" dedi.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Hikmet Ata, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Otizme mavi ışık yak' Plaj Voleybolu Halk Turnuvası - Son Dakika

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