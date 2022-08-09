SEVGİLİSİNİN KOLUNDAN TUTUP, 25 METRELİK UÇURUMDAN ATLAYAN SELÇUK, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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SEVGİLİSİNİN KOLUNDAN TUTUP, 25 METRELİK UÇURUMDAN ATLAYAN SELÇUK, TOPRAĞA VERİLDİ

09.08.2022 14:58

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması sonrası gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan sevgilisi Mehlika Derici'yi (35) zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı Selçuk Çetiner (41), toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması sonrası gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan sevgilisi Mehlika Derici'yi (35) zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı Selçuk Çetiner (41), toprağa verildi. Çerkezköy ilçesinde güzellik salona sahibi 2 çocuk annesi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, önceki akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti. İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, "Saçmalama, bu ne demek" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.Olayda hayatını kaybeden Selçuk Çetiner'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi, Çorlu Merkez Garaj Camii'ne getirilerek, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çetiner'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Çetiner'in cenazesi, namazın ardından Omurtak Caddesi üzerinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

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Ulaş Kaymakamlığı vatandaşlara aşure ikram etti Ulaş Kaymakamlığı vatandaşlara aşure ikram etti Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi
Kaynak: DHA

Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİN KOLUNDAN TUTUP, 25 METRELİK UÇURUMDAN ATLAYAN SELÇUK, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEVGİLİSİNİN KOLUNDAN TUTUP, 25 METRELİK UÇURUMDAN ATLAYAN SELÇUK, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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