Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı

14.09.2022 18:02
Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde mahsur kalan köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde mahsur kalan köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezine, Sultanköy açıklarında bir kişinin köpeğini kaybettiği bilgisinin gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Kontrol Bot-4332, Botaş Sahil Güvenlik iskelesinden Sultanköy önlerine hareket ederek arama yaptı.

Arama esnasında "Miço" isimli köpeğin bir işletmeye ait iskelenin altında olduğu görüldü. Köpek, Marmaraereğlisi Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı Kontrol Tim Personeli tarafından bota alınıp karaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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