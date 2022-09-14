Arama esnasında "Miço" isimli köpeğin bir işletmeye ait iskelenin altında olduğu görüldü. Köpek, Marmaraereğlisi Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı Kontrol Tim Personeli tarafından bota alınıp karaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

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