Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.09.2022 14:20
Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolunun Sultanköy Mahallesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Orhan Köz'ün (43) kullandığı 35 AZH 425 plakalı otomobil, karşı yönden gelen inşaat demiri yüklü Mecit Özdemir yönetimindeki 59 ADN 457 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Orhan Köz hayatını kaybetti, TIR şoförü Özdemir ise hafif yaralandı. Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mecit Özdemir, ilk ifadesinde, "Ben kendi şeridimde gidiyordum. Bana doğru gelmeye başladı, şaka yapıyor zannettim. Ondan sonra gelip vurdu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement