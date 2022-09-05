Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

05.09.2022 15:04
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Köz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı tır sürücüsü Mecit Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köz'ün cenazesi morga götürüldü.

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Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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