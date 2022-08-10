Başından yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü G.Y.'ye ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FLA 529 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. ise, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlıkçılar ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muratlı çevreyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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