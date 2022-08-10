Muratlı çevreyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Muratlı çevreyolunda kaza: 2 yaralı

10.08.2022 22:29
Muratlı çevreyolunda kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'dan Müsellim yönüne doğru hareket halindeki A.A. idaresindeki 34 FLA 529 plakalı otomobil ile Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne doğru hareket halindeki G.Y. yönetimindeki 34 CEK 771 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CEK 771 plakalı otomobil takla attı.

Başından yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü G.Y.'ye ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FLA 529 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. ise, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlıkçılar ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı çevreyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratlı çevreyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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