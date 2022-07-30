Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı

30.07.2022 20:14
Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Z.B. idaresindeki 59 RS 486 plakalı otomobil, Ö.K. yönetimindeki 34 TH 5809 plakalı otomobile çarptı. Kazada 59 RS 486 plakalı otomobilde bulunan Nebahat B. ile 34 TH 5809 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.K. ile araçta bulunan Gülizar K., Kayra K. ve İbrahim K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 3 ambulans, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcular, itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza mahalline intikal eden polis ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Almanya-Çekya sınırındaki orman yangınında 4 itfaiye eri yaralandı Almanya-Çekya sınırındaki orman yangınında 4 itfaiye eri yaralandı Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama
Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 20:14:25. #1.12#
SON DAKİKA: Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement