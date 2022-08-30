İş kazası, saat 18.20 sıralarında Muratlı OSB 'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada kaynakçı olarak çalışan 45 yaşındaki H.K.'nın sol ayağının üzerine demir silindir düştü. Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaptı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayağına silindir düştü, hastanelik oldu - Son Dakika

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