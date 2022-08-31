Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

31.08.2022 15:38
Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ö'nün evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Ö.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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