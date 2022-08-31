Alınan bilgiye göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ö'nün evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü - Son Dakika

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