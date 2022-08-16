Marketten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Marketten hırsızlık anları kamerada

16.08.2022 21:13
Marketten hırsızlık anları kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir markette yaşanan hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir markette yaşanan hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde büyük bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğukkanlı tavırları ile market içerisinde bir tur atan şüpheli şahıs, daha sonra dolap içerisindeki 300 TL değerinde olan kavurmayı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İhbar üzerine hırsızlık vakasını araştıran güvenlik güçleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek; yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer taraftan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Sürüyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Sürüyor Alman Vatandaşı, Şarköy'de Müslüman oldu Alman Vatandaşı, Şarköy'de Müslüman oldu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Marketten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement