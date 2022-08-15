Muratlı çevreyolunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Muratlı çevreyolunda kaza: 6 yaralı

15.08.2022 14:13

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, S.P. sevk ve idaresindeki 39 NA 072 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 34 FN 5518 plakalı ticari kamyonet ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 39 NA 072 plakalı otomobil sürücüsü S.P. ile araçtaki Emel P., Nejla C., Derin P. ve Ayaz P. ve Leyla K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Leyla K. ile Nejla C. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kaza bölgesinde trafik düzenini sağlayan Emniyet Trafik ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı çevreyolunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Muratlı çevreyolunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement