Yangın, akşamüstü sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni tespit edilemeyen şekilde başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen araç sürücülerinin yangını görerek verdikleri ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dekar tarla kül oldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yangında 30 dekar alan kül oldu - Son Dakika

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