Yangında 30 dekar alan kül oldu - Son Dakika
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Yangında 30 dekar alan kül oldu

27.07.2022 22:53
Yangında 30 dekar alan kül oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 30 dekar alan küle döndü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 30 dekar alan küle döndü.

Yangın, akşamüstü sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni tespit edilemeyen şekilde başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen araç sürücülerinin yangını görerek verdikleri ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dekar tarla kül oldu.

Emniyet ekipleri de yangın esnasında civar güvenliğini sağladı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında 30 dekar alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında 30 dekar alan kül oldu - Son Dakika
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