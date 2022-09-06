Olay, öğle saatlerinde Muratlı OSB 'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, elini sac büküm makinesine kaptıran 27 yaşındaki M.A. yaralandı. Yaralı işçi kendi imkanlarıyla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Burada tedavisi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elini makineye sıkıştırdı, hastanelik oldu - Son Dakika

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