Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
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Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü

28.07.2022 19:28
Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde Çarşı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan geri dönüşüm konteynırına atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında, demir kafes içerisinde bulunan atık kartonlar tutuştu. Olayı gören çevre sakinleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise soğutma çalışması yaptı. Geri dönüşüm konteynırı yangında hasar gördü. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
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