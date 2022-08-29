Olay yerine intikal eden Muratlı Jandarma ekipleri ise bölgede güvenliği sağladı. Yangın anları ve sonrası etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gölet kenarında yangın - Son Dakika

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