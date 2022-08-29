Gölet kenarında yangın - Son Dakika
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Gölet kenarında yangın

29.08.2022 21:16
Gölet kenarında yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gölet kenarında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gölet kenarında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'ndeki gölet kenarında meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakmak isteyen piknikçiler, rüzgarlı havayı hesap edemeyince alevler bir anda etrafa yayıldı. Meraya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Olay yerine intikal eden Muratlı Jandarma ekipleri ise bölgede güvenliği sağladı. Yangın anları ve sonrası etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölet kenarında yangın - Son Dakika

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