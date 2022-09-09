Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

09.09.2022 09:22
Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

H.K. (20) idaresindeki 59 ND 036 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki tescilsiz motosiklet Mustafa Kemal Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza nedeniyle motosiklet savrularak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü H.K. ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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