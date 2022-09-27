Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir fabrikanın buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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