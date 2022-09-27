Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı

27.09.2022 12:56
Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iplik fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iplik fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir fabrikanın buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan işçiye müdahale etti.

Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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