Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

24.09.2022 22:06
Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda, İ.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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