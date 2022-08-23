Tekirdağ'da otluk yangını - Son Dakika
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Tekirdağ'da otluk yangını

23.08.2022 15:18
Tekirdağ'da otluk yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kıvılcımların tutuşturduğu otluk alanda yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kıvılcımların tutuşturduğu otluk alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kuru otlar tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangına anında müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı (FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI (FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otluk yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otluk yangını - Son Dakika
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