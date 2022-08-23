Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangına anında müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da otluk yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.