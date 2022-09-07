Kaza, Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde Belediye İş Hanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, merdivenin üzerinde çalışan N.B., bir anlık dikkatsizlik neticesinde yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü. Belinden yaralanan genç için ambulans çağrıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da talihsiz kaza: Merdivenden düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

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