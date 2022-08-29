Parmağı koptu: İş kazasında hastanelik oldu - Son Dakika
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Parmağı koptu: İş kazasında hastanelik oldu

29.08.2022 10:43
Parmağı koptu: İş kazasında hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında talihsiz işçinin parmağı koptu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında talihsiz işçinin parmağı koptu.

Olay, akşamüstü saatlerinde Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre; çalışırken henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde parmağından yaralanan A.H. adlı işçinin parmağı koptu. Yaralı işçi olay yerine çağrılan ambulansla doğrudan Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yaralanan işçi ivedilikle tedavi altına alındı.

Öte yandan, iş güvenliği konusunda bir ihmal olup olmadığı da araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parmağı koptu: İş kazasında hastanelik oldu - Son Dakika

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