Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı

12.08.2022 10:00
Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, C.A. (36) sevk ve idaresindeki 59 KF 260 plakalı hafif ticari araç, 3 yaşındaki M.Ç.B.'ye çarptı. Başından yaralanan çocuk önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, buradaki müdahalesinin ardından ise ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza mahalline intikal eden polis ekipleri ise, kazaya dair inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı - Son Dakika
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