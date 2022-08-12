Olay, saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, C.A. (36) sevk ve idaresindeki 59 KF 260 plakalı hafif ticari araç, 3 yaşındaki M.Ç.B.'ye çarptı. Başından yaralanan çocuk önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, buradaki müdahalesinin ardından ise ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı - Son Dakika

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