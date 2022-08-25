Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile İnanlı Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, O.B. idaresindeki 59 YK 503 plakalı otomobil, aşırı yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle yoldan çıktı. Tren yoluna geçen otomobil, yüksek gerilim hattına ait direğin dibinde durabildi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan araçtan sağ çıktı - Son Dakika

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