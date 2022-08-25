Takla atan araçtan sağ çıktı - Son Dakika
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Takla atan araçtan sağ çıktı

25.08.2022 09:45
Takla atan araçtan sağ çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile İnanlı Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, O.B. idaresindeki 59 YK 503 plakalı otomobil, aşırı yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle yoldan çıktı. Tren yoluna geçen otomobil, yüksek gerilim hattına ait direğin dibinde durabildi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tek taraflı kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Araçta maddi hasar oluştu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan araçtan sağ çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan araçtan sağ çıktı - Son Dakika
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