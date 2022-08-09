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Biden'ın durumu içler acısı! Arkadaki askerin yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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