Otomobille çarpışan kamyon tarlaya uçarak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan kamyon tarlaya uçarak devrildi: 1 yaralı

29.08.2022 21:04
Otomobille çarpışan kamyon tarlaya uçarak devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonun tarlaya uçarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonun tarlaya uçarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu 6. kilometresi üzerindeki Ballıhoca köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki H.A. idaresindeki 59 ACN 336 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen P.A. yönetimindeki 59 EN 709 plakalı kamyon, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde çarpıştı. Yoldan çıkan kamyon tarlaya uçarak devrilirken, araçta yüklü mangal kömürleri etrafa saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyon sürücüsü P.A.'yı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Yol üzerinde trafik akışı güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan kamyon tarlaya uçarak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan kamyon tarlaya uçarak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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