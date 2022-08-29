Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu 6. kilometresi üzerindeki Ballıhoca köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki H.A. idaresindeki 59 ACN 336 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen P.A. yönetimindeki 59 EN 709 plakalı kamyon, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde çarpıştı. Yoldan çıkan kamyon tarlaya uçarak devrilirken, araçta yüklü mangal kömürleri etrafa saçıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille çarpışan kamyon tarlaya uçarak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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