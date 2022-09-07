Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kazayı sıyrıklarla atlatan ticari araç sürücüsü H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (20) idaresindeki 59 ND 036 plakalı panelvan tipi hafif ticari araç ile henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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