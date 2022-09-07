Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı

07.09.2022 15:01
Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde panelvan tipi hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde panelvan tipi hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (20) idaresindeki 59 ND 036 plakalı panelvan tipi hafif ticari araç ile henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kazayı sıyrıklarla atlatan ticari araç sürücüsü H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda trafik güvenliğini sağlayan trafik ekipleri ise trafik akışını diğer şeritten sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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