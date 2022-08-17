Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 28. Sokak üzerinde bir binanın önündeki garajda meydana geldi. İddiaya göre, garajda park halindeki araç aniden yanmaya başladı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, yangını evlere sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı garajda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

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