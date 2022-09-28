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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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