Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

28.09.2022 09:26

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 9,2 kilogram esrar, 1850 gram kök kenevir, 38,8 gram kenevir tohumu ve esrar yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.C, O.N, S.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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