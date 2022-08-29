Tekirdağ'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde refüje çarpıp tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.K'nın kullandığı 59 AS 233 plakalı otomobil, Müsellim kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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