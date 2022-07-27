Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu - Son Dakika
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Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu

27.07.2022 10:03
Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kurt saldırısında 3 koyun telef oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kurt saldırısında 3 koyun telef oldu.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Çetiner'e ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıya uğrayan koyunlardan 3'ü, havanın aydınlanması ile birlikte yol kenarında parçalanmış vaziyette bulundu. Kayıp hayvanların da olduğu öğrenildi.

Daha önce de Kepenekli Mahallesi'nde hayvanlara kurt saldırısının yaşandığını dile getiren bölge sakinleri ise, tedirgin olduklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu - Son Dakika
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