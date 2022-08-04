Olay, geçtiğimiz gün Muratlı çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'da yol kenarına birinci parsel tarlada alanda çıkan yangın sonrası yoldan geçen araç sürücülerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Muratlı İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması da yapıldı.

Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti yangına neden oldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara izmariti yangın çıkardı - Son Dakika

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