Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ'ın nüfusu Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu.

Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ'ın nüfusu Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ'ın nüfusu Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 29 bin 927'den 1 milyon 55 bin 412'ye yükseldi. Tekirdağ nüfusu bir önceki yıla göre 25.485 artarken, bu nüfusun 542 bin 646'sı erkek ve 512 bin 766'sı kadınlardan oluşuyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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