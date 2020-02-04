Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ'ın nüfusu Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ'ın nüfusu Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 29 bin 927'den 1 milyon 55 bin 412'ye yükseldi. Tekirdağ nüfusu bir önceki yıla göre 25.485 artarken, bu nüfusun 542 bin 646'sı erkek ve 512 bin 766'sı kadınlardan oluşuyor. - TEKİRDAĞ