Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'ın Nüfusu Belli Oldu

Tekirdağ'ın Nüfusu Belli Oldu

1 saat önce

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 29 bin oldu.

Tekirdağ'ın Nüfusu Belli Oldu, System.String[]
TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 29 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre 31 Aralık 2018 itibariyle Tekirdağ'ın toplam nüfusu 1 milyon 29 bin oldu. Tekirdağ'ın ve Trakya bölgesinin en fazla nüfusa sahip ilçesi 262 bin 862 kişiyle Çorlu oldu.

Tekirdağ'ın diğer ilçe nüfusları ise şöyle oldu:

Çerkezköy 166 bin 789, Ergene 62 bin 458, Hayrabolu 32 bin 137, Kapaklı 116 bin 882, Malkara 52 bin 758, Marmaraereğlisi 25 bin 873, Muratlı 28 bin 537, Saray 49 bin 106, Şarköy 32 bin 565, Süleymanpaşa 199 bin 960. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Aralık, Türkiye İstatistik Kurumu, Tekirdağ, Güncel
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