Cumhuriyet Caddesi 'ndeki bir apartmanda ikamet eden E.Ç. ile kızı H.Ç'nin kaldığı evden kötü kokular yayılması üzerine apartmandakiler durumu belediyeye bildirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 'Çöp evde' yaşadıkları tespit edilen zihinsel engelli anne ve kızı rehabilitasyon merkezine alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.