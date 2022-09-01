Görüntülerde, şüphelinin tabancayla ateş etmesi, iki grup arasında çıkan kavga ve araya girenlerin tarafları ayırması yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında halı sahada yapılan futbol maçı sonrası kavga çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da halı saha maçında çıkan kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

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