Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'nde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında dün akşam final maçında iki takım karşı karşıya geldi.. Maç esnasında Y.K., elinde kuru sıkı tabanca ile sahanın ortasına gelerek rastgele ateş açmaya başladı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, ateş açan Y.K.'ye sahadaki rakip takımın oyuncuları saldırıp, darbetmeye başladı. Bunun üzerine Y.K.'nin arkadaşlarının da sahaya girmesi üzerine iki takım oyuncuları ve taraftarları arasında tekme, tokat arbede yaşandı. Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi. Sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Futbol, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HALI SAHADAKİ FUTBOL MAÇINDA KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.