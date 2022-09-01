HALI SAHADAKİ FUTBOL MAÇINDA KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI - Son Dakika
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HALI SAHADAKİ FUTBOL MAÇINDA KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

01.09.2022 16:10
HALI SAHADAKİ FUTBOL MAÇINDA KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde halı sahada oynanan futbol maçında elinde kuru sıkı tabanca ile sahaya girip, futbol oynayanların üzerine ateş açması üzerine futbolcular tarafından darbedildi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde halı sahada oynanan futbol maçında elinde kuru sıkı tabanca ile sahaya girip, futbol oynayanların üzerine ateş açması üzerine futbolcular tarafından darbedildi. İki taraf oyuncularının birbirlerine girdiği arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önlerken, yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'nde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında dün akşam final maçında iki takım karşı karşıya geldi.. Maç esnasında Y.K., elinde kuru sıkı tabanca ile sahanın ortasına gelerek rastgele ateş açmaya başladı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, ateş açan Y.K.'ye sahadaki rakip takımın oyuncuları saldırıp, darbetmeye başladı. Bunun üzerine Y.K.'nin arkadaşlarının da sahaya girmesi üzerine iki takım oyuncuları ve taraftarları arasında tekme, tokat arbede yaşandı. Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi. Sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Futbol, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALI SAHADAKİ FUTBOL MAÇINDA KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI - Son Dakika

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