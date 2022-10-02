Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

02.10.2022 23:34
Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Safaalan köyü yakınlarında bir kişinin yolda yaralı halde yattığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı O.A'yı (36) Saray Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri O.A'nın ne şekilde yaralandığını araştırıyor.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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