Alınan bilgiye göre, Safaalan köyü yakınlarında bir kişinin yolda yaralı halde yattığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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