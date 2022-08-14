Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Kıyıköy beldesinden Saray istikametine seyreden Mustafa K. idaresindeki 34 NAR 10 plakalı otomobil aniden başlayan sağanak yağmur sebebiyle sürücüsünün görüşünü kaybetmesi sonucu Kıyıköy yolu üzerinde takla atarak refüje düştü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Mustafa K. ve Meliha E. hafif yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir faciadan dönülen kazada, takla atarak refüje düşen otomobil hurdaya dönerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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