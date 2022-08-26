Ayaspaşa Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı şeklinde ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ikamette yaptıkları arama neticesinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda yakalanan T.D. ve H.K. isimli şüpheliler şahıslar gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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