Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor

12.08.2022 10:12
Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor

Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlayacak Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlayacak Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akca, isale hattının 26 kilometrelik kısmının tamamlandığını aktararak, "Arıtma tesisi, kollektör hattı ve depo imalatlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. İçme suyu üretimi maksadıyla inşa edilen Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin tamamlanmasıyla 26 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi, 2 depo, 3 terfi merkezi ve 28 kilometrelik isale hattı yapımı tamamlanacaktır. Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kirişci: 'İllerimizin 20 yıllık, 30 yıllık ve hatta 50 yıllık içme suyu ihtiyaçlarını planlamış bulunuyoruz' Kirişci: 'İllerimizin 20 yıllık, 30 yıllık ve hatta 50 yıllık içme suyu ihtiyaçlarını planlamış bulunuyoruz' Suda mahsur kalan arabasını iterek böyle kurtardı Suda mahsur kalan arabasını iterek böyle kurtardı
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Saray, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement