Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarısının ardından Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolunun ardından başlayan kuvvetli yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise suyla kaplandı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarköy'de sağanak ve dolu; yollar göle döndü - Son Dakika

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