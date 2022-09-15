Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

15.09.2022 17:30
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Şarköy Belediyesi itfaiye ve Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir helikopter, bir arazöz, 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Mürefte, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü - Son Dakika
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